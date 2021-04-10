Москва, 10 апреля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от администрации американской социальной сети Facebook снять ограничения с трансляции телеканала RT, посвящённой первому в мире полету человека в космос — полету советского космонавта Юрия Гагарина, а также объяснить причину её блокировки. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

Смирнов С. Портрет Юрия Гагарина 1961

«Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием снять все ограничения и объяснить причину блокировки трансляции прямого эфира, посвящённого 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина», — сказано в заявлении Роскомнадзора.

В российском ведомстве подчеркнули, что решение Facebook о блокировке ограничивает доступ к материалам об отечественных достижениях в космосе, развитии технологий и науки, которые позволили совершить первый в истории человечества полет человека в космос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля администрация социальной сети Facebook заблокировала стрим телеканала RT, посвященный 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос под предлогом нарушения авторских прав.