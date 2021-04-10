Тамбов, 10 апреля, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Тамбовской области 10 апреля подтверждено 80 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на два меньше, чем было выявлено сутками ранее.

Dmitry9568 Тамбов

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Всего в области были зарегистрированы 30 264 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 27 627 пациентов, в том числе 115 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 430 человек. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.