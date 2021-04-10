Санкт-Петербург, 8 марта, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Из чего сделаны наши девчонки? Как показывает сегодняшняя реальность, далеко не только из цветочков и звоночков, тетрадок и переглядок, платочков и клубочков. Всем известно, Что наша женщина и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Однако что это значит в условиях современной российской действительности? Кто они, наши женщины, девушки, девочки? Какие они?

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Боевое искусство

Российскую женщину уже с юных лет отличает целеустремленность, упорство и сила как внутренняя, так и физическая. Спорт для каждого вне зависимости от пола — способ самовыражения, саморазвития, самопознания. Синяки, ссадины, сломанные носы, мозоли, разочарования, победы — все это неотъемлемая часть жизни любого спортсмена. С популяризацией различных видов боевых искусств все больше представительниц прекрасной половины человечества предпочитают балету — бокс, художественной гимнастики — тяжелую атлетику, танцам — тхэквондо.

Корреспондент ИА REGNUM в преддверии 8 марта посетил в Санкт-Петербурге секцию по taekwondo в спортивном конмлексе «Петроградский». Здесь тренируются девушки и юноши совершенно разного возраста, но есть одна черта, безусловно, объединяющая всех их — упорство и стремление к победе.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Лера Гурченко

Например, Лера Гурченко, 16-летняя спортсменка, занимается тхэквондо уже девять лет. В этот спорт она пришла вслед за подругами, однако нашла таким образом любимое в жизни занятие. Лера — хрупкая, спокойная девушка. Глядя на нее, и не скажешь, что у нее в кармане три победы на всероссийских соревнованиях, «бронза» на Мире. У нее — черный пояс, первый дан (всего их бывает десять). И сейчас спортсменка надеется получить второй дан. В интервью она поделилась, что хочет попасть в основной состав национальной сборной, а потом — выиграть Олимпиаду.

И все же: «Конечно, сомнения есть всегда. Периодически хочется все бросить. Но потом ты понимаешь, что так долго к этому шел, понимаешь, что нельзя останавливаться и продолжаешь заниматься. Были травмы, было тяжело. Но я продолжаю тренироваться», — поделилась Лера Гурченко.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Дарья Сиротенко

Еще одна техвандистка — Даша Сиротенко (13 лет, черный пояс, первый дан). Пять лет назад она последовала примеру брата и тоже решила попробовать заниматься этим видом боевых искусств. Теперь Даша все свое время проводит в спортивном зале. Учеба и тхэквондо — два самых важных занятия в жизни этой девочки.

Она рассказала: «Чувствуют радость от того, что вообще знаю, чем занимаюсь. Мне нравится выигрывать благодаря упорным тренировкам».

Даша участвовала на всероссийских соревнованиях и заняла четвертое место. Рассказывая об этом, Даша не радуется, однако в ее голосе слышится какая-то серьезная уверенность, мол ничего, я еще возьму свое. Она также делится, что этот вид спорта для нее — не только физическая тренировка, но еще и тренировка моральная. Ведь полученный в зале опыт, упорство и выдержка помогают справляться и с ежедневными трудностями.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Алиса Туманова идет

Однако для других тхэквондо — это не смысл жизни, а гармоничное ее дополнение. Например, Алиса Туманова (18 лет) пять лет занимается этим видом боевого искусства, участвовала в различных соревнованиях, в том числе и международных. Она признает, что стремится к победе, однако мечтает быть стоматологом.

«Учусь я на стоматолога, потому что хочу в дальнейшем им работать. А тхэквондо я занимаюсь для души, как хобби, сам вид спорта очень нравится», — отметила Алиса.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Анфиса Алексеева

Расхаживая по огромному спортивному залу нельзя не заметить, маленькую, юркую девочку. Она тоже производит впечатление очень выдержанного и спокойного ребенка, впрочем, как и остальные тхэквондисты. Это 10-летняя Анфиса Алексеева (черный пояс, первый дан). Сейчас вы, наверное, подумаете, что она занимается года четыре, максимум — пять. Ошибаетесь. Занимается Анфиса с трех лет! Как рассказала она сама, в этом возрасте она попросила старшего брата привести ее на занятия.

«Да, он тоже теперь занимается, но я раньше пошла», — говорит Анфиса.

Позднее эту историю подтвердил ее старший брат: «Это она меня привела в тхэквондо».

Сегодня у Анфисы по 2−3 тренировки почти каждый день, причем и со старшими группами. На соревнованиях среди ровесников ей нет равных. Она уже выиграла европейские соревнования среди своих одногодок, причем была «на голову» выше их всех. Теперь Анфиса хочет одержать победу на всемирных соревнованиях.

Однако тхэквондо — это не только вид спорта, способ самодисциплины, самопознания, тренажер для нервов или хобби, это еще и возможность научиться постоять за себя. Для девушек в больших городах это, пожалуй, весьма актуально.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Реакция

«Приставали ко мне несколько раз. А боевые искусства помогли тем, что я сразу понимала, что делать, могла освободиться от захвата. Мужчины часто подходят с фразой: «Эй, девушка». И за руку хватают. Был один случай, когда человек оказался настойчивым… Годы тренировок, рефлексы срабатывают хорошо — ударила пяткой в нос и убежала, пока он там корчился», — рассказала Виктория Брянцева (20 лет, черный пояс, первый дан).

Нападавший не знал, что невысокая, хрупкая девушка — это чемпионка России и серебреный призер чемпионата мира по Таekwondo GTF (не олимпийский вид). Сейчас Виктория учится в Институте телевидения, бизнеса и дизайна на кафедре журналистики. Уже сейчас она делится своим спортивным опытом с детьми 5−7 лет, помогает тренеру.

«Я считаю, что девушкам нужно заниматься подобными видами спорта. Как минимум для самозащиты. Не обязательно выступать на соревнованиях и мочить всех, но надо знать, как отбиваться. Также, такой спорт развивает моральные и духовные качества», — отметила спортсменка.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Наставления

Один из наставников этих тхэквондистов — Евгений Кириллов-Добровольский. В тренеры он пришел, как и многие из профессионального спорта, и теперь вот уже на протяжении десяти лет помогает молодым и выдающимся справиться с поставленными целями. Как признается сам тренер, для него преподавание — это все, это его жизнь. Ученики отвечают ему уважением и признательностью.

«Мы не разделяем девушек и молодых людей на тренировки. По большому счету нет различия. Скорее, это в принципе индивидуальный подход ко всем, не зависимо от того, мальчик это или девочка. А дальше все зависит от характера», — объяснил Кириллов-Добровольский.

Он сказал, что девочек с ранних лет приводят в этот вид спорта совершенно по разным причинам: кто-то осознанно хочет, чтобы его ребенок занимался именно этим видом спорта, в некоторых случая срабатывает «сарафанное радио». Кроме того, в 2000-го года тхэквондо стал олимпийским видом спорта: часто стали показывать такие состязания по телевизору, а форма у тхэквондистов красивая. Это многих тоже привлекает.

«В Санкт-Петербурге очень сильная федерация, сильная команда России. В первую очередь, результаты приносят именно девочки. Так сложилось. Зачастую наши девочки берут первое общекомандное место из порядка 60−70 регионов по стране. Именно девочки», — с гордостью отмечает тренер.

И все же больше всего в этих девушках поражают не их победы и сила, а сочетание красоты, грации, спокойствия, здравой рассудительности с отвержденным и уверенным сражения на каждой тренировке, с упорством. Ведь в жизни, как и в спорте, невозможно чего-то добиться без трудолюбия…