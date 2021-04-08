Киев, , 19:19 — REGNUM Офис президента Украины подтвердил, что сегодня, 8 апреля, Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, который депутаты Рады приняли еще в январе, передает корреспондент ИА REGNUM.

В пояснении отмечается, что данный закон предоставит народу Украины право самостоятельно и непосредственно, без участия политиков, решать государственные вопросы.

Также у Зеленского напоминают, что предметом референдума не могут быть вопросы, противоречащие положениям конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права; вопросы об отмене или ограничению конституционных прав и свобод человека и гражданина; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности; вопросы налогов, бюджета, амнистии и прочие, что находятся в ведении органов правопорядка, суда или прокуратуры.

Всеукраинский референдум может назначаться президентом или Верховной радой с учётом народной инициативы. Офис Зеленского напоминает, что принятое гражданами решение можно будет изменить таким же народным голосованием — но не ранее, чем через три года после референдума.

ИА REGNUM напоминает, что ранее председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что пророссийские силы Украины с помощью всенародных референдумов не смогут продвигать выгодные им решения, касающиеся отношений с Россией или с «оккупированными территориями». Также в Раде напоминали, что всеукраинский референдум «по любому чиху» проводиться не может, поскольку это «не бесплатная игрушка».