Киев, 10 апреля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Вопросы для всенародных референдумов на Украине должен формулировать народ, а не власти страны, заявил в эфире телевидения вечером 9 апреля первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, который курирует тему «народовластия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Народ сам должен формулировать вопросы для референдума, исходя из своих потребностей. В этом как раз вся идеология закона», — отметил он.

Стефанчук добавил, что любые органы центральной власти, от президента до центральной избирательной комиссии, не должны указывать людям, какие вопросы выносить на референдум.

Вместе с тем он подчеркнул, что вопросы, выносимые на референдум, должны соответствовать конституционным нормам.

Стефанчук заявил, что он лично вынес бы на референдум вопросы вступления Украины в НАТО, в ЕС, вопросы безопасности и Крыма (политик не уточнил, что конкретно он имеет в виду).

ИА REGNUM напоминает, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, принятый Верховной радой еще в январе этого года. Ранее власти заявляли, что пауза возникла из-за внутренних процедур согласования, потому что это действительно очень сложный документ. Также у Зеленского сразу напомнили, какие вопросы нельзя выносить на референдум.