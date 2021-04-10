Хабаровск, , 12:57 — REGNUM Региональные общественные штабы по наблюдению за выборами начали выстраивать отношения с гражданским обществом и партиями — за неполный месяц практически все штабы заключили соглашения о совместной работе в предстоящем избирательном цикле с ключевыми региональными НКО и партиями. По словам представителей штабов, цель соглашений — сделать работу по контролю за голосованием на участках максимально прозрачной и независимой от политических убеждений.

В Хабаровском крае общественный штаб по наблюдению будет сотрудничать при подготовке наблюдателей с партиями «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Яблоко» и «Коммунисты России». Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Андрей Белоглазов.

«Цель одна — подготовить как можно больше наблюдателей вне зависимости от политических взглядов. Чем больше наблюдателей будет на избирательных участках — тем объективнее и понятнее будет результат в восприятии жителей региона», — считает он.

По словам Андрея Белоглазова, перед заключением соглашений партиям была представлена обучающая программа ОП РФ и НОМ.

«Они полностью поддерживают эту инициативу и готовы направлять своих представителей на обучение. Мы проводим его регулярно: все прошедшие дни семинары проводились в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, в посёлке Солнечном и других муниципальных образованиях. Вся следующая неделя также расписана обучающими мероприятиями», — рассказал Андрей Белоглазов. Автор

Руководитель штаба отметил, что на предстоящие выборы в Госдуму планируется подготовить более 3 тысяч независимых наблюдателей, которые будут следить за чистотой не только дня голосования, но и всех предвыборных процедур.

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