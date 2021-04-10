Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Производство некоторых моделей ноутбуков MacBook и планшетных компьютеров iPad американской компании Apple было отложено из-за дефицита компонентов. Об этом сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, партнёры Apple столкнулись с задержками в поставке микросхем на ключевом этапе производства ноутбуков MacBook — установке компонентов на печатных платах перед окончательной сборкой. Также была задержана сборка некоторых моделей iPad из-за нехватки компонентов для дисплеев и самих экранов.

Эксперты отмечают, что подобные задержки свидетельствуют о том, что нехватка микросхем становится всё более серьёзной проблемой. Партнёр консалтинговой компании Bain & Co. Питер Хэнбери заявил, что особо чувствительной эта нехватка окажется для мелких производителей. Он объяснил, что у Apple, Samsung, HP и других крупных игроков есть много рычагов воздействия на поставщиков, поэтому они будут получать комплектующие в приоритетном порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе вице-президент подразделения по производству микросхем памяти Samsung Хан Цзиньман предупредил о возможных проблемах в цепочках поставок для производства смартфонов и планшетов из-за резкого спроса на электронные микросхемы для автомобильной промышленности.