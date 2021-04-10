Москва, 10 апреля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил России был поднят в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 в воздухе над Тихим океаном.

mil.ru Сопровождение американского самолета-разведчика над Тихим океаном

Сообщается, что самолет МиГ-31 ВКС России из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа был поднят в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации.

После перехвата американский самолет-разведчик отвернул от границ России. Тогда экипаж МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

Стоит отметить, что активность иностранных самолетов-разведчиков у границ России постоянно возрастает.