Сараево, , 09:41 — REGNUM Боснийские хорваты на всеобщих выборах в 2022 году смогут выбрать своего председателя и депутатов в палате народов Боснии и Герцеговины без возможности повторного голосования, заявил 9 апреля в Мостаре председатель хорватского национального конгресса и Хорватского демократического сообщества (далее — ХДС) Боснии и Герцеговины Драган Чович, который стремиться в 2021 году внести поправки в закон о выборах. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Комментируя недавние заявления боснийских лидеров о том, что бошняцкий представитель Бакир Изетбегович с Човичем не смогут договориться об избирательной реформе, глава ХДС упомянул о политических играх, цель которых — попытаться остановить сделку.

«Нас особенно интересуют выборы членов президиума и депутатов в палате народов Боснии и Герцеговины. Без этого мы не закончим календарный год. Мы обязательно выберем их в 2022 году, в соответствии с законом, который в этом году примем», — отметил Чович в заявлении для СМИ. Самым большим поводом для его оптимизма является вовлечённость представителей международного сообщества в политические процессы Боснии и Герцеговины, а именно американской и европейской администрации.

«Самое главное для меня — это то, что мы привлекли представителей международных институтов, которые за этими процессами следили с самого начала. Все меры со стороны ЕС и с американской стороны очень четко говорят о том, что эта работа должна закончиться общими силами», — подчеркнул Чович.

Напомним, главная претензия, которую выдвигают боснийские хорваты, заключается в дискриминационном положении этого народа в Боснии и Герцеговине, а именно в игнорировании боснийскими властями избирательной воли хорватов. Хорваты Боснии и Герцеговины на данный момент не имеют право избрать своего представителя в президиум страны.