Сеул, , 05:49 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн отправится в Иран с официальным визитом для переговоров по сотрудничеству между двумя странами, сообщает агентство Рёнхап.

Отмечается, что визит премьер-министра республики в Иран пройдет впервые за последние 44 года. Агентство предполагает, что планы поездки появились у Чон Се Гюна после освобождения южнокорейского танкера.

«В ходе визита премьер-министр Чон обсудить возможности укрепления традиционно дружеских отношений между Южной Кореей и Ираном», — отметили в пресс-службе главы южнокорейского правительства.

В иранском МИД заявили, что премьер-министр Южной Кореи намерен обсудить заморозку активов Ирана на южнокорейской территории. Чон Се Гюн встретится с президентом Исламской Республики Хасаном Рухани и другими высокими должностными лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля Иран освободил южнокорейский танкер Hankuk Chemi вместе с экипажем. Это судно было задержано в январе 2021 года якобы по причине загрязнения окружающей среды.

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