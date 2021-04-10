Пекин, , 05:31 — REGNUM Китайская компания Alibaba оказалась оштрафована национальным регулятором на 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом 10 апреля сообщается на сайте Государственного управления по контролю за рынком КНР.

По информации ведомства, решение оштрафовать компанию Alibaba было принято в связи с нарушением ею закона о монополии.

«Эта компания должна прекратить нарушать национальное законодательство, размер штрафа составит 4% от объёма её продаж в 2019 году на территории Китая, который составил 455,71 млрд юаней ($69,67 млрд). Таким образом, Alibaba должна выплатить 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд)», — говорится в заявлении.

По утверждению регулятора, расследование подтвердило проведение крупнейшим игроком на китайском рынке электронной коммерции политики, лишающей пользователя услуг «права выбора». Что негативно отразилось на конкурентной среде этого рынка и нарушает «законные права потребителей».

Как сообщало ИА REGNUM, Alibaba.com, являющаяся онлайн-площадкой для бизнеса для глобальных оптовиков при компании Alibaba Group, подписала меморандум о взаимопонимании с Вьетнамским агентством содействия торговле Vietrade с целью поддержки вьетнамских фирм и наращивания онлайн-экспорта.

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