Скопье, , 03:57 — REGNUM Вечером 9 апреля полиция Северной Македонии выпустила ордер об аресте посредника, участвовавшего в выдаче фальшивых паспортов представителям организованных преступных группировок.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, девять пособников и коллег посредника, этнического албанца Раифа Мифтари, уже арестованы.

Мифтари обвиняется в злоупотреблении официальным постом и уже присужден к 30-дневному предварительному заключению.

Напомним, 8 апреля македонская оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство) опубликовала документы, подтверждающие, что около 200 представителей организованных преступных группировок со всего мира получили фальшивые документы в Северной Македонии. Глава ВМРО-ДПМНЕ обвинил руководство страны в укрывании наркобоссов.

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