Воронеж, , 23:14 — REGNUM Площадь возгорания кровли жилого пятиэтажного дома в Воронеже составила 350 кв. м, общее число эвакуированных жителей дома — 177 человек, в том числе трое маломобильных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Власти Воронежа заявили о готовности оказать жителям дома всю возможную помощь и поддержку. В частности, по поручению главы Воронежа Вадима Кстенина, в случае необходимости гражданам будут предоставлены жилые помещения маневренного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, около 21:40 произошло возгорание кровли в четырёхподъездном пятиэтажном доме№27 по улице Еремеева Воронежа. По данным управляющей компании в доме 80 квартир и 162 зарегистрированных жителя. Все жильцы эвакуированы, дом отключен от электро‑ и газоснабжения. Всего на месте пожара работает 12 единиц техники и 40 человек.

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