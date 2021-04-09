Москва, , 20:54 — REGNUM Роскомнадзор передал в суд протокол о несвоевременном удалении администрацией «ВКонтакте» публикаций с YouTube-роликами, содержащими призывы к участию в несанкционированных акциях. Об этом сообщила 9 апреля пресс-служба социальной сети.

Как уточнили в компании, в материалах дела фигурируют восемь постов, содержащих ссылки на ролики, размещённые на YouTube. «ВКонтакте» обвиняют в том, что они не были своевременно удалены после получения запроса от Роскомнадзора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в рамках разбирательства «ВКонтакте» была вынуждена ограничить доступ к данному контенту в соцсети на территории Российской Федерации», при этом «он остается доступен россиянам на других площадках».

Напомним, в России с 1 февраля 2021 года вступил в силу закон, обязывающий социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый контент. За невыполнение этого требования предусмотрен штраф в размере 4 миллионов рублей за одну единицу контента. Повторное нарушение грозит взысканием в размере одной десятой от годовой выручки.

В марте «ВКонтакте» уже была оштрафована на 1,5 миллиона рублей за несвоевременное удаление призывов к участию в митингах.