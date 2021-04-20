Москва, 20 апреля, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Булат Янбулатович Янтимиров (1915−1944) до начала Великой Отечественной успел принять участие в советско-финской войне. Вновь был призван в июне 1941 года, но на фронт попал лишь в марте следующего, до этого проходил обучение в Тюменском военном пехотном училище.

Булат Янбулатович Янтимиров

Ко второй половине июня 1944 года служил в звании капитана заместителем командира батальона 938-го стрелкового полка 306-й стрелковой дивизии в 43-й армии. Был дважды ранен, награжден орденом Красной Звезды.

24 июня во время форсирования Западной Двины под плотным минометным и ружейно-пулеметным огнем противника возглавил десант. Капитан первым с группой бойцов в ходе успешной атаки захватил вражеские траншеи на западном берегу реки в районе деревни Шарыпино (Бешенковичский район Витебской области). Лично уничтожил 11 гитлеровцев и два ручных пулемета. Воспользовавшись этим успехом, батальон переправился через реку с незначительными потерями.

Два дня спустя в бою за деревню Шарыпино Булата Янбулатовича во время атаки смертельно ранили. Истекая кровью, он продолжал стрелять по врагу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года Янтимирову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.