Москва, 19 апреля, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Иван Васильевич Гермашев (1914−1979) защищал Москву и Сталинград.

Иван Васильевич Гермашев

К 1944 году служил в звании старшего лейтенанта командиром взвода 30-го стрелкового полка 102-й стрелковой дивизии в 48-й армии.

В июне 1944 года участвовал в сражении в районе Рогачева, Гомельская область БССР. 24 июня 1944 года Иван Васильевич, проявив инициативу, вывел взвод на рубеж атаки, не дожидаясь окончания артиллерийской подготовки. После прорыва обороны противника он первым ворвался в траншею, уничтожив три немецкие огневые точки. Благодаря удару взвода Гермашева полк смог выполнить боевую задачу по прорыву обороны врага. Во время наступления был тяжело ранен командир роты, и Иван Гермашев принял на себя командование. После начала танковой контратаки противника Иван Гермашев возглавил команду бронебойщиков, которая успешно отбила натиск гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года старшему лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3078).

Также за время войны Гермашев был награжден орденом Красной Звезды и медалями.

Конец войны встретил в Кенигсберге, работал в системе МВД в Астрахани, в 1964 году вышел в отставку в звании подполковника.