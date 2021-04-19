Москва, 19 апреля 2021, 07:15 — REGNUM Владимир Федорович Нестеров (1920−1982) в мирной жизни был рабочим в железнодорожном депо станции Кинель Куйбышевской (ныне Самарской) области. В 1940 г. был призван в армию. С июня следующего года воевал на фронте.
В ноябре 1943 года в звании старшего сержанта, командира пулеметного расчета 1339-го стрелкового полка 318-й стрелковой дивизии в 18-й армии принял участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции (31 октября — 11 декабря 1943 года).
Согласно представлению к званию Героя Советского Союза, Владимир Федорович «в течение шести дней напряженных боев по отражению вражеских контратак пехоты уничтожил до 50 захватчиков (…) Беспрерывно в трудных условиях находился в передовых рядах пехоты и показывал образцы боевого умения остальным бойцам».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года старший сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2186).
Также Нестеров за годы войны был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени и дважды медалью «За отвагу».
Владимир Федорович демобилизовался в 1946 году, после чего вернулся к своей довоенной специальности. Работал в Кинели, Харькове и Куйбышеве (Самаре).
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