Москва, 19 апреля, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Владимир Федорович Нестеров (1920−1982) в мирной жизни был рабочим в железнодорожном депо станции Кинель Куйбышевской (ныне Самарской) области. В 1940 г. был призван в армию. С июня следующего года воевал на фронте.

Владимир Федорович Нестеров

В ноябре 1943 года в звании старшего сержанта, командира пулеметного расчета 1339-го стрелкового полка 318-й стрелковой дивизии в 18-й армии принял участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции (31 октября — 11 декабря 1943 года).

Согласно представлению к званию Героя Советского Союза, Владимир Федорович «в течение шести дней напряженных боев по отражению вражеских контратак пехоты уничтожил до 50 захватчиков (…) Беспрерывно в трудных условиях находился в передовых рядах пехоты и показывал образцы боевого умения остальным бойцам».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года старший сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2186).

Также Нестеров за годы войны был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени и дважды медалью «За отвагу».

Владимир Федорович демобилизовался в 1946 году, после чего вернулся к своей довоенной специальности. Работал в Кинели, Харькове и Куйбышеве (Самаре).