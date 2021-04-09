Москва, , 20:15 — REGNUM Законопроект, направленный на введение института типовой проектной документации, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Новый институт придет на смену институту эффективной проектной документации повторного использования (ЭПД), соответствующей установленным критериям. Предполагается сделать типовую проектную документацию составной частью единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

Планируется, что типовая проектная документация будет представлять собой проектную документацию, подготовленную с применением экономичных ресурсов и энергосберегающих архитектурно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических, организационно-технологических решений, предназначенную для многократного применения при создании аналогичных (по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство) объектов капитального строительства.

Согласно законопроекту, типовая проектная документация будет отвечать критериям, установленным правительством.

Типовая проектная документация будет применяться на добровольной основе (за исключением случаев, установленных правительством) любым застройщиком, техническим заказчиком или лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий или подготовку проектной документации.

Вместе с тем, при необходимости, правительством могут быть установлены случаи обязательного использования типовой проектной документации, однако указанные нормы будут распространяется на объекты капитального строительства, создаваемые за счет средств бюджетов бюджетной системы страны.