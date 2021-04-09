Санкт-Петербург, 9 апреля, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Зиноватного, обвиняемого в жестоком нападении с ножом на двух мужчин у гостиницы «Пулковская» на площади Победы. В результате нападения один человек погиб, а второй был тяжело ранен. Злоумышленник скрылся на автомобиле, но в тот же день был задержан в Карелии и доставлен в Петербург.

ОПС СПб Денис Зиноватный в зале суда

По версии следствия, днем 7 апреля Зиноватный подошёл к двум мужчинам — 63-летнему отцу и его 41-летнему сыну, и нанес им множественные колото-резанные раны. В результате чего молодой мужчина умер на месте от не менее чем трех ранений, а второй потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, получив один удар ножом. Зиноватному предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц.

«В ходе допроса в качестве обвиняемого вину в совершении преступления признал в полном объеме. Против стражи не возражал»,— отметили в ОПС.

По решению суда как минимум до 6 июня 2021 года обвиняемый будет находиться под стражей, сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

По данным СМИ, мотивом преступления могла стать месть. По одной из версий, пострадавшие торговали контрафактным алкоголем, от употребления которого умер друг Зиноватного. При этом стало известно, что обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности и находился на принудительном психиатрическом лечении.