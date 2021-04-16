Москва, 16 апреля, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Александр Васильевич Фирсов (1914−1952) сражался с самого начала войны.

Александр Васильевич Фирсов

Он служил рядовым краснофлотцем в должности химиста 66-го отдельного отряда дымомаскировки и дегазации в Днепровской военной флотилии, принимал участие в пяти десантных операциях на территории Белоруссии в 1944 году.

В ходе форсирования Припяти в июне 1944 года вместе с десантниками в числе первых переправился через реку в районе деревни Скрыгалов (Гомельская область) и, сделав проходы в проволочных заграждениях и минном поле неприятеля, уничтожил два дзота. Тем самым моряк расчистил путь для продвижения отряда.

12 июля 1944 года с группой десантников в боях за Пинск, в течение дня отбил пять вражеских контратак. В том бою Александр Васильевич получил тяжелое ранение, но своих товарищей не покинул. В частности, он сделал три рейса через реку, доставляя под огнем врага бойцам боеприпасы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1945 года краснофлотцу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена медали Золотая Звезда (№ 5883).

После войны в звании старшины 2-й статьи Александр Фирсов возвратился в свой родной поселок Подлесный (Самарская область), где работал председателем колхоза.