Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с холодной водой на проспекте Ветеранов без водоснабжения осталось здание системы здравоохранения, на время устранения аварии оно было подключено к временной системе водоотведения. Об этом 9 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал».

Напомним, сообщение о разливе холодной воды на проезжую часть на пересечении улицы Голикова и проспекта Ветеранов поступило на пульт дежурного в 15:20 мск. На место оперативно прибыла бригада «Водоканала».

"В результате обследования выявлено вытекание на сети диаметром 315 мм. Специалисты занимаются локализацией вытекания», — уточнили в ГУПе.

Без водоснабжения оказалось одно здание, как стало известно ИА REGNUM, оно относится к сфере здравоохранения. На время устранения аварии его перевели на систему временного водоснабжения.

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