Москва, 9 апреля, 2021, 17:42 — ИА Регнум. С 10 апреля новые остановки появятся на шести маршрутах общественного транспорта Москвы, сообщает 9 апреля пресс-служба департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автобус

Так, в Люблино начнёт работу остановка «14-й микрорайон Марьинского Парка» маршрутов № 201, 413, 541 и 981. Последний также будет останавливаться на «Братиславской улице». В Западном Дегунино откроется остановка «Весенняя улица, 20» для маршрута №191.

«Станут доступнее ж/д станция «Грачёвская» (Ховрино) и метро Селигерская», — пояснили в пресс-службе.

Автобус №236 получит остановку «Детская стоматологическая поликлиника».