Улан-Батор, , 17:35 — REGNUM На пограничной заставе аймака Говь-Алтай, два солдата-срочника застрелили начальника караула и командира части, после чего сбежали с автоматом, — заявило Главное управление по охране границ Монголии.

Инцидент произошел ночью 8 апреля. Поиски сбежавших солдат продолжаются.

«Солдатам 19 лет. Они были призваны в армию в октябре 2020 года. По словам оставшихся в заставе двух солдат, начальник караула не оказывал никакого давления на солдат», — заявил замглавы Главного управления по охране границ Шархуугийн Лхачинжав.

Убитый начальник жил с женой и тремя детьми, семье выплатят единовременную поддержку в размере 50 млн тугриков (примерно 1.4 млн рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Монголии в последнее время не утихает скандал из-за избиения солдат. За последние 3 года в Монголии из-за неуставных отношений погибло 8 военнослужащих.

Последний инцидент произошел 29 марта 2021 года, когда пьяный офицер избил 21-летнего солдата, в результате чего тот умер в больнице. После этого инцидента Министерство обороны Монголии решило установить в казармах камеры наблюдения.