Москва, 9 апреля, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Узурпация власти на Украине несет ряд выгод для США. Об этом 9 апреля на пресс-конференции в Москве заявил экономист Василий Колташов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вождь

По мнению эксперта, президент Украины Владимир Зеленский планирует узурпировать власть в своей стране. Эти попытки выгодны для Запада, поскольку таким образом позволяют забрать себе наиболее ценные активы этой страны.

«Такая жесткая система власти нужна США, чтобы забрать свой выигрыш. После Майдана у них была серьезная экономическая проблема — они никак не могли забрать себе выигрыш на Украине. Они не могли забрать себе землю, индустрию, присвоить инфраструктуру», — сказал Колташов.

Чтобы это сделать, Вашингтону нужно сломить сопротивление украинской региональной элиты и местных олигархов.

«С этим много проблем — они сопротивляются такому развитию событий. Ну, а для Зеленского это гарантии благополучия — он станет марионеткой, которая зато, как он думает, сможет жить на старости в США в большом доме и под охраной [скрыться] от мести своего народа», — подчеркнул экономист.