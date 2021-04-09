Калуга, 9 апреля, 2021, 18:03 — ИА Регнум. В Калуге за минувшие сутки подтверждено два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 9 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли жители Калуги 1931 и 1953 годов рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 295 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.