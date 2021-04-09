Москва, 9 апреля, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В случае срыва строительства газопровода «Северный поток — 2» США следующим этапом перекроют транзит российского газа через Украину. Об этом 9 января сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

Эксперт отметил, что США не нужен российский газ в Евросоюзе ни через «Северный поток — 2», ни через Украину. Поэтому если остановится строительство «Северного потока — 2», то следующим шагом Вашингтона станет прекращение транзита газа через Украину. Сделать это будет легко — достаточно будет ввести санкции против Газпрома и запретить иметь с ним контракты. В таком случае оператор газотранспортной системы Украины разорвет контракт на транзит, выполняя требования США.

«Я думаю, что стратегия США по захвату доли на газовом рынке Европы состоит из двух этапов: не дать построить обходные газопроводы, которые сложно перекрыть, и далее перекрыть транзит через Украину. Тогда в Европе возникнет дефицит, цены вырастут и можно будет рентабельно поставлять СПГ из США», — сказал Юшков.