Санкт-Петербург, 9 апреля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Молодого мужчину, на голову которого днём 9 апреля упал кусок штукатурки с исторического здания на Невском проспекте, госпитализировали в Мариинскую больницу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

Дарья Драй ИА REGNUM Место падения штукатурки на Невском проспекте

Напомним, днём 9 апреля на проходивших по тротуару мимо дома 106 по Невскому проспекту людей упал отвалившийся от фасада штукатурный слой. В результате этого инцидента пострадал молодой человек.

«Пострадал один человек, мужчину госпитализировали в больницу», — уточнил собеседник агентства.

На прохожего упала часть штукатурного слоя вертикального откоса окна размером 2 погонных метра.