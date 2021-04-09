Нур-Султан, , 16:54 — REGNUM В Казахстане разработали специальную научную программу по реабилитации жертв политических репрессий. Об этом 9 апреля заявил заместитель председателя правительства республики Ералы Тугжанов на брифинге.

«Эта программа уже готова. Вопрос финансирования полностью решен», — сказал вице-премьер. По его словам, казахстанские учены продолжат работу в рамках этой программы.

Кроме того, в Казахстане разработают законопроект о полной реабилитации жертв политических репрессий. В республике также планируют расширить перечень лиц, подлежащих реабилитации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова заявила, что в республике создадут институт национальной памяти по вопросам политических репрессий.

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