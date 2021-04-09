Лукашенко высказался о развале СССР и запрете КПСС в республиках
Минск, 9 апреля, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Когда СССР прекратил своё существование, запрет КПСС в бывших союзных республиках многие сочли предательством, заявил 9 апреля белорусский президент Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности политических партий в Белоруссии
Об этом Лукашенко заявил на совещании по вопросам деятельности в Белоруссии политических партий. В мероприятии участвуют руководители парламента, администрации президента, госсекретарь Совбеза Белоруссии, министр юстиции.
«Я, как и большинство здесь присутствующих, принадлежу к поколению, воспитанному Коммунистической партией Советского Союза, которая тогда была стержнем нашего общества. Поэтому развал СССР и запрет компартии в бывших союзных республиках многими были восприняты как предательство».