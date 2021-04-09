Минск, 9 апреля, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Когда СССР прекратил своё существование, запрет КПСС в бывших союзных республиках многие сочли предательством, заявил 9 апреля белорусский президент Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности политических партий в Белоруссии

Об этом Лукашенко заявил на совещании по вопросам деятельности в Белоруссии политических партий. В мероприятии участвуют руководители парламента, администрации президента, госсекретарь Совбеза Белоруссии, министр юстиции.