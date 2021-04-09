Сыктывкар, 9 апреля, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В Коми за последние сутки выявили 63 носителя коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач с пациентом

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. на лечении и под наблюдением медиков находятся 1277 человек.

За сутки в республике скончались два ковид-пациента, общее число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 829.

Всего с начлаа пандемии COVID-19 переболели 41 038 жителей Коми, 59 из них были признаны здоровыми накануне, 8 апреля.