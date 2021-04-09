Курск, , 16:41 — REGNUM В Курске суд продлил срок домашнего ареста в отношении учительницы, обвиняемой в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Курского областного суда.

Женщина 1977 года рождения, имеющая мужа и малолетнего ребёнка, обвиняется в «иных насильственных действиях сексуального характера» в отношении 12-летнего ученика своего класса. По версии следствия, она также обсуждала с ним темы сексуального характера в личной переписке, а в 2018 году совершила в отношении 14-летнего мальчика развратные действия без применения насилия.

Районный суд 1 февраля в отношении неё меру пресечения в виде домашнего ареста по 27 марта, а затем продлил его до 26 апреля. 2 апреля суд рассмотрел апелляцию адвоката на продление срока домашнего ареста, счёл доводы защитника несостоятельными, но изменил срок домашнего ареста — под домашним арестом женщина останется до 24 апреля.