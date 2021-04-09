Москва, 9 апреля, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Начало конфликта в Донбассе может привести к войне между Россией и США. Об этом 9 апреля заявил политолог Сергей Марков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Ядерный взрыв

По мнению эксперта, самый плохой сценарий развития событий в Донбассе достаточно прост: начинаются боевые действия, силы обороны ДНР и ЛНР терпят существенное поражение. Затем, чтобы избежать катастрофы, на территорию Донбасса вводятся подразделения армии России.

«Они увязываются там, чтобы решить проблему, начинается более серьезное вхождение уже с территории Крыма и Белгородской области для окружения украинской группировки. Далее украинская группировка окружена, для ее ликвидации Россия предпринимает меры для полного господства в воздухе. Чтобы лишить Россию господства в воздухе, США выдвигают ультиматум о бесполетной зоне на территории Украины и начинают сбивать российские самолеты с помощью противовоздушных систем, расположенных в Польше и на американских кораблях. В ответ российские войска подавляют противовоздушную систему Польши и США, и начинается война между НАТО и Россией на территории Украины», — заявил Марков.