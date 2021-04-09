Великий Новгород, 9 апреля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Центральная городская клиническая больница Великого Новгорода получила в подарок 40 тыс. экспресс-тестов на наличие в крови антител к COVID-19. Об этом 9 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

Оперативный штаб Новгородской области. В ЦГКБ Новгорода поступило 40 тыс. экспресс-тестов на антитела к ковиду

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Подарок медучреждению сделала столичная компания «ИГИЯ-Фарм». Результат анализа с помощью такого теста можно получить в течение 15 минут.

«Экспресс-тесты будут использоваться в тех случаях, когда врач сомневается, можно ли пациенту вакцинироваться или необходимо какое-то время подождать. У этих тестов высокая точность. Нам впервые подарили такое большое количество экспресс-тестов. Это серьезно поможет нам в работе», — подчеркнул главный врач ГОБУЗ «ЦГКБ» Алексей Тарасов.

По его словам, тесты из ЦГКБ поступят в поликлиники Великого Новгорода уже в начале следующей недели. Также больница готова поделиться ими и с районными медучреждениями.

Отметим, за минувшие сутки в Новгородской области было выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом, что на два случая больше, чем сутками ранее. При этом выписано по выздоровлению 69 человек. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 29 053 инфицированных. Из них 26 321 пациент выздоровел. Умер 121 человек.