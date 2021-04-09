Варшава, , 16:22 — REGNUM Представитель международного проекта «Озеленение планеты» в Польше Вероника Марчук сообщила журналистам Polskie Radio, что в текущем году Польша впервые присоединится к инициативе.

«Глобальная акция «Озеленение планеты» состоится 10 апреля. В этот день мы поставили цель посадить как можно больше деревьев в разных уголках планеты. С польской стороны присоединятся сотни экологических активистов из разных регионов страны. Необходимую помощь нам готовы оказать в министерстве окружающей среды республики, которое займется организационной и информационной работой мероприятия», — сообщила Марчук.

По словам активистки, участие в акции «Озеленение планеты» может взять любой желающий.

«Для этого необходимо посадить дерево, после чего сделать фотографию саженца, добавить геолокацию и зарегистрировать её на сайте проекта. Тогда это попадет в общий отчет мероприятия», — добавила она.