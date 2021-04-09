Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM Чиновники Санкт-Петербурга планируют меньше чем за десять лет развить систему здравоохранения до такой степени, что врачи будут оказывать медпомощь жителям Северной столицы на основе геномного исследования. Об этом 9 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.

По словам чиновника, Смольный уже сейчас «стратегически смотрит вперед на 2025−2030 годы» и вырабатывает современную систему здравоохранения, которая будет учитывать взаимодействие пациента, врача и государства.

Одним из ключевых сервисов он назвал возможность для врача получать полную информацию о пациенте из любой географической точки, а также подбирать индивидуальную терапию, исходя из геномного исследования каждого пациента.

«Мы должны упростить банальные рутинные вещи, чтобы врач не занимался излишней бумажной работой, чтобы все его время было посвящено пациенту. Устранив эти проблемы, мы должны выйти на удобный сервис для петербуржцев, чтобы все справки, все бумажные бюллетени, рецепты они могли получать в электронным виде, практически не выходя из дома», — сказал Эргашев.