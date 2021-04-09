Бишкек, , 15:56 — REGNUM Организация объединенных наций призывает правительство, правоохранительные органы и силы госбезопасности Киргизии положить конец этой бесчеловечной практике «кражи невест». Об этом говорится в официальном заявлении представительства ООН в республике.

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Чиновники ООН также обратились к киргизским властям с призывом обеспечить соблюдение законов, направленных на предотвращение и искоренение любых видов насилия в отношении женщин и девочек.

В заявлении отмечается, что правительство Киргизии не должно забывать об обеспечении безопасности и защиты переживших насилие женщин, а также о привлечении к ответственности виновных в таких преступлениях.

«Женщины и девушки в Киргизии и во всех странах мира имеют право безопасно передвигаться в своей стране, не подвергаясь похищениям и насилию», — подчеркивают в ООН.

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