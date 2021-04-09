Москва, 9 апреля, 2021, 15:59 — ИА Регнум. На заседании экспертного совета на тему «Цифровизация образования: государственный и общественный взгляд. Оценка рисков и пути решения», состоявшемся 9 апреля в Государственной думе РФ, сопредседатель политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин заявил о том, что рынок дистанционного образования необъятен и колоссален. Он уточнил, что для бизнеса, который влез в образовательный процесс, дети стали «новой нефтью». Захар Прилепин высказал возмущение тем фактом, что колоссальное количество детей под прикрытием ковида не получают образования несколько месяцев подряд.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное образование

«Это — афера века», — сделал вывод Захар Прилепин.