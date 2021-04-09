Варшава, , 15:28 — REGNUM Следствие по уголовному делу о крушении самолёта в Смоленской области 11 лет назад, в результате которого погиб президент страны Лех Качиньский, продолжится ещё как минимум до конца текущего года. Решение о продлении расследования до 31 декабря 2021 года приняла Генеральная прокуратура Польши, передаёт 9 апреля телеканал Polsat News.

В ведомстве добавили, что проводятся следственные действия, которые предоставляют новую информацию, позволяющую выяснить причины катастрофы».

«Завершение работы международной команды экспертов и выдача окончательного заключения, которое станет последним этапом работы команды дипломированных медиков, произойдёт не ранее конца 2021 года», — отметили в прокуратуре.

Как сообщила прокуратура, также было получено и проанализировано новое совместное заключение Бюро судебно-медицинских исследований Агентства внутренней безопасности и Института судебных экспертиз имени профессора доктора Яна Сена в Кракове в области фоноскопии, касающееся копии записи аудиорегистратора МАРС-БМ.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ту-154, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария, потерпел крушение 10 апреля 2010 года в Смоленской области. Никто из 96 человек, летевших на воздушном судне, не выжил. В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию катастрофы назвала причиной ошибки экипажа и игнорирование пилотом сигнала системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.

Ранее посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский заявил, что Россия якобы «несправедливо удерживает обломки польского самолета», из-за крушения которого погиб глава государства. По его словам, то, что польская «собственность на протяжении 11 лет находится в России» является нарушением международного права и данных обещаний.