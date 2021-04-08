Киев, 8 апреля 2021, 11:13 — REGNUM Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко опроверг слухи о своей отставке. Заявление чиновника опубликовала пресс-служба министерства энергетики в социальной сети Facebook.
Витренко рассказал, что готовится к поездке за рубеж в составе украинской делегации, которая будет сопровождать президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что Витренко не просто ушёл в отставку, но и вывез из министерства свои вещи.
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