Тверь, , 15:09 — REGNUM Социальные учреждения, в которых в общей сложности проживают более двух тысяч пожилых людей, капитально отремонтируют в Тверской области в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания бюджетной комиссии региона, которое 9 апреля провёл губернатор Игорь Руденя.

«Главная задача — обеспечить комфортное, бережное отношение к гражданам, проживающим в таких организациях. При обновлении социальных организаций важно помнить, что это должны быть современные здания, полностью отвечающие потребностям пожилых людей», — отметил глава региона Игорь Руденя.

Так, ремонт ждёт корпус Вышневолоцкого дома-интерната для престарелых и инвалидов. Планируется обновить 25 жилых комнат и пять сантехнических узлов. В банно-прачечном комплексе Кимрского психоневрологического интерната полностью заменят кровлю, оконные блоки, двери, проведут внутренние отделочные работы. Замена вентиляционных труб и устройство вытяжных автоматических клапанов запланированы в рамках капитального ремонта пищеблока в Ржевском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В 2021 году запланировано отремонтировать ограждение территории женского отделения Нелидовского психоневрологического интерната.

В текущем году ремонт кровли, электроснабжения, стен, полов и потолков, коридоров и лестничных площадок проведут в Тверском комплексном центре социального обслуживания. После ремонта здесь будет открыт Центр дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что приёмка выполненных работ должна выполняться коллегиально с участием представителей правительства Тверской области, облстройзаказчика и министерства социальной защиты региона.