Токио, , 15:08 — REGNUM Энтузиаст с ником Niftski побил мировой рекорд по скоростному прохождению игры Super Mario Bros. Об этом 9 апреля сообщает «Игромания».

Новый рекорд составляет 4:54.948 за полное прохождение игры. Niftski утверждает, что он не намерен останавливаться на достигнутом и в ближайшее время постарается улучшить результат.

Напомним, Super Mario Bros. — это видеоигра в жанре платформера, выпущенная в 1985 году компанией Nintendo. Позже она попала в Книгу рекордов Гиннесса как «самая продаваемая видеоигра в истории».

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