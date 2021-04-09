Лондон, , 14:15 — REGNUM Герцог Эдинбургский, принц Филипп, являющийся супругом королевы Великобритании Елизаветы II, умер в возрасте 99 лет. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявляет о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что принц Филипп мирно скончался утром 9 апреля в Виндзорском замке. При этом уточняется, что о месте и дате похорон будет объявлено позднее.

«Королевская семья вместе с людьми со всего мира оплакивает его потерю», — заключается в сообщении.

Отметим, принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский родился 10 июня 1921 года на греческом острове Корфу, а в 1928 году его семья перебралась в Лондон. Закончил Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, провел в составе британских ВМС всю Вторую мировую войну. В 1947 году стал мужем принцессы Елизаветы, которая была коронована в 1952 году.