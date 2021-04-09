Минск, 9 апреля, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Белоруссии в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период. Об этом говорится в опубликованном 9 апреля заявлении главы ведомства Андрея Шведа.

Узники немецкого концентрационного лагеря

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Заявление генпрокурора начинается с сомнительного утверждения: «Общеизвестно, что Республика Беларусь в прошлом году столкнулась с попыткой захвата власти неконституционным путем. В отношении нашего государства до настоящего времени проводится агрессивная политика, которая характеризуется попытками дестабилизации правопорядка с применением методов радикализма и различных форм экстремизма».

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«В ходе расследования ряда уголовных дел установлено, что организация и финансирование указанных посягательств на суверенитет и территориальную целостность Белоруссии осуществляются некоторыми западноевропейскими государствами, причастными к массовому уничтожению белорусов и представителей иных национальностей в период Великой Отечественной войны и послевоенное время. Этими же государствами развернута информационная война, направленная на искажение в том числе исторических событий, — сообщил генпрокурор. — В целях социальной и исторической справедливости, устранения «белых пятен» истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Белоруссии. В основу принятого решения положены сведения о гибели миллионов белорусов и иных лиц вследствие зверств немецких оккупантов и их пособников».

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«Кроме того, общественность недостаточно осведомлена о ряде фактов геноцида, совершенных националистическими бандформированиями сообщников фашистов. Это, в свою очередь, создает почву для их героизации и попыток разрушить ценности, на которых строится белорусская государственность», — добавил Швед.

Он сообщил также, что следственной группе предстоит большая работа с архивными документами, будет проведено множество экспертных исследований, связанных с обнаружением массовых захоронений. Будут продолжены мероприятия по установлению живых свидетелей геноцида, защите их прав и законных интересов, увековечению памяти погибших.

«Информирую, что в ходе расследования планируется проведение поисковых мероприятий, в том числе раскопок в местах массового уничтожения населения. Представляется необходимым привлечь к сотрудничеству со следственной группой различные ведомства и общественные организации, а также молодежное и волонтерское движение. Сведения из уголовного дела позволят поставить перед международными организациями вопрос о признании Белоруссии пострадавшей от геноцида, пресечь попытки обесценить историческую правду», — сообщил Андрей Швед, не забывший сослаться на критиковавшего «западные демократии» Александра Лукашенко.