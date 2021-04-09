Москва, , 13:53 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин прибавил в трансферной стоимости. По данным Transfermarkt, игрок стоит €23 млн — на €4 млн больше, чем прежде.

Головин занимает I место в рейтинге самых дорогих российских футболистов. В топ-5 также входят:

защитник ЦСКА Марио Фернандес (€18 млн),

полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук (€17 млн),

вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (€15 млн),

полузащитник «Локомотива» (Москва) Антон Миранчук (€14 млн).