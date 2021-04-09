Москва, , 13:47 — REGNUM С призывом к США не создавать незаконных препятствий в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила об этом 9 апреля на брифинге.

«Было бы неплохо, если бы США подали пример в соблюдении соответствующих норм международного права и прекратили, наконец, создавать незаконные препятствия в реализации проекта «Северной поток — 2», — отметила официальный представитель российского МИД.

Также она добавила, что США позиционируют себя как последовательного поборника свобод открытого моря, которыми могут пользоваться все государства, хотя при этом не являются участником Конвенции ООН по морскому праву.

«Как это на них похоже: не быть участником соответствующего международного процесса и всех при этом призывать к реализации собственного видения неких правил», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве 16 апреля переговоры с главой МИД Сербии Николой Селаковичем.