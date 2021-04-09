Чита, 9 апреля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В городской больнице №1 Читы 9 апреля произошло ЧП: не выдержав нагрузки, рухнул лифт, в котором в тот момент находились 10 человек, в том числе — один медицинский работник.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

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В краевом минздраве заверили, что жертв нет, уточняется диагноз у двух из восьми пациентов. Пострадавшие направлены на КТ-исследования.

Предварительно установлено, что причиной инцидента стал перегруз. Лифт 2017 года выпуска прошел сертификацию. Приказом главного врача больницы по данному факту начато служебное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, городская больница №1 в Чите является главным стационаром, где лечат больных со средней и тяжёлой степенью COVID-19.