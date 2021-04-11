Москва, 11 апреля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Владимир Тимофеевич Евдокимов (1923—2017) рвался на фронт с первых дней войны. Но сначала был московский комсомольско-молодежный полк ПВО и отражение бомбардировок люфтваффе, а с ними и первая контузия. Затем бои в составе 4-й Московской дивизии народного ополчения, оборона Троице-Лыково. В феврале под Ржевом был вновь контужен и по излечении направлен в Пуховичское военное пехотное училище.

Владимир Тимофеевич Евдокимов

К лету 1944 г. Евдокимов был старшим лейтенантом, командиром роты 294-го стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии в составе 5-й армии. В ходе Каунасской наступательной операции (28 июля — 28 августа 1944 г.) 16 августа 1944 года в районе города Шакяй (Литва) он отразил контратаку противника, который при поддержке танков пытался вернуть утраченный рубеж. В последовавшей рукопашной схватке красноармейцы во главе с лейтенантом нанесли гитлеровцам большой урон в живой силе, а на следующий день, несмотря на полученное ранение, Евдокимов со своей ротой одним из первых вышел к государственной границе СССР с Германией.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Владимиру Тимофеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 7216).

После войны Владимир Тимофеевич остался в армии. В 1950 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. С 1950 года преподавал в Военно-политической академии имени В. И. Ленина; получил степень кандидата военных наук, стал профессором. Вышел в отставку в звании полковника.