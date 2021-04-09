Москва, 9 апреля 2021, 13:26 — REGNUM Американские власти сочиняют небылицы про условия содержания блорега Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии. Об этом 9 апреля на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
При этом дипломат подчеркнула, что, проявляя такой интерес к российскому осуждённому, сам Вашингтон игнорирует проблемы с условиями содержания и правами собственных заключённых.
В этой связи официальный представитель внешнеполитического ведомства призвала власти США «в кратчайшие сроки максимально транспарентно провести расследование всех случаев нарушения прав заключённых».
Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе регионального управления ФСИН заявили, что состояние здоровья отбывающего срок в колонии блогера Алексея Навального по результатам медобследования, проведённого 24 марта, оценивается врачами как удовлетворительное.
Напомним, ранее члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области, которые лично навестили Алексея Навального с целью выяснения, соблюдаются ли права и законные интересы заключённого, сообщили, что осужденный не имеет жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии.