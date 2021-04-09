Москва, , 13:27 — REGNUM В День космонавтики, 12 апреля, президент России Владимир Путин поедет в Энгельс, где посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина, являющегося первым в истории человечества покорителем космоса. Об этом 9 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он (президент) полетит в Энгельс, посетит место приземления Гагарина, там на этом месте такой скромный музейно-парковый комплекс. Также Путин проведет отдельное совещание, на котором будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической деятельности России», — сказал он.

Кроме того, Песков уточнил, что совещание пройдет в режиме видеоконференции и добавил, что в целом день 12 апреля «будет посвящен, конечно же, космосу».

Также пресс-секретарь главы Российского государства напомнил, что в нынешнем году исполняется 60 лет с момента первого полета человека в космос и это «очень-очень важная дата для всей нашей страны».

«День космонавтики — это день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без своего внимания», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация, сложившая в Словакии с российской вакциной «Спутник V», не подрывает доверие к препарату.